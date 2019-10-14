Ayvalık açıklarında sığınmacıları taşıyan tekne battı: İki bebek öldü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında 35 sığınmacının bulunduğu fiber tekne battı. 33 kişi kurtarılırken iki bebek yaşamını yitirdi.

Fotoğraflar: DHA

Tekne saat 04:00 sıralarında Yunanistan’ın Midilli adasına geçmek üzere İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Salihleraltı’dan yola çıktı.

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Motor arızası nedeniyle kıyıya yaklaşmaya çalışan tekne Ayvalık açıklarında battı. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca bir uçak, dört bot ve bir dalış timi gönderildi.

Kurtarılan 33 sığınmacıdan yaralı olduğu tespit edilen yedi kişi yakınlardaki hastanelere sevk edildi.

Kayıp olduğu bildirilen iki bebeğin ise arama kurtarma çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşıldı.