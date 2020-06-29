Ayvalık açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı; dört kişi kayıp

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı. 35 kişi kurtarıldı, kaybolan dört kişi için arama çalışması başlatıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Sahil Güvenlik Komutanlığı’na, gece saatlerinde, Çıplak Ada’nın yaklaşık 1 mil batısında içinde sığınmacıların olduğu lastik bir bot bulunduğu ihbar edildi.

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Olay yerine botla intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, denizde sığınmacıların olduğunu, botun battığını görünce arama-kurtarma faaliyeti için bölgeye üç bot, helikopter, uçak ve dalış ekibiyle güvenlik timi sevk edildi.

Kurtarılan 35 kişinin, ilk ifadelerinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik bot kesilip benzin bidonları alınarak Türk kara sularına itildiklerini söylediği öğrenildi.

Sığınmacıların ifadeleri doğrultusunda, kayıp oldukları söylenen dört kişinin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor.