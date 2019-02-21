Ayvacık depreminin hasar bilançosu: 12 köy etkilendi

Merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde oluşan hasarla ilgili ilk rakamlar açıklandı.

Sarsıntı daha köylerdeki eski taş binalara hasar verdi. Fotoğraf: DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 12 köyde hasar meydana geldiğini açıkladı. İlk tespitlere göre durum şu: 85 konut, beş ahır, bir okul ve iki cami hasarlı.

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Binaların ne kadarının oturulamaz hale geldiği ise yapılan detaylı incelemeden sonra belli olacak.

Büyüklük 5 ama 6 şiddetinde

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da 5 büyüklüğündeki depremin 6 şiddetinde (depremin olası hasarını bu gösterge veriyor) olduğunu bildirdi. AFAD teknik bilginin anlaşılır hale gelmesi 6 şiddetindeki deprem için şu tarifi yaptı: “6 şiddetindeki deprem herkes tarafından hissedilir ve korku verir. Bazı ağır mobilyalar hareket eder; sıvalarda dökülmeler gözlenir. Genel olarak hafif hasarla sonuçlanır.”