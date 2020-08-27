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Yaramazlara biraz batar!

Aytunç Erkin: Doğalgaz müjdesi TPAO’nun özelleştirilmesine zemin hazırlamak için mi açıklandı?

TPAO ve BOTAŞ, halka arz yöntemi kullanılarak özelleştirilecek!

Halk arz, hisse senetlerini satışa çıkardığını ilan eden bir şirketin tüm yatırımcılara hissedar olma yolunu açması faaliyeti.

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Peki…

Bakan Albayrak’ın “Ekonomik anlamda bir milli bağımsızlık modeli ortaya koyduk… Türkiye ekonomi modelini değiştirdi, artık eski modelden çıkıyor” açıklaması ne oldu?

Değişen ne? Hiçbir şey! Neoliberal politikalara devam…

Soru şu: “Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz bulundu” müjdesi TPAO’nun özelleştirilmesine zemin hazırlamak için mi açıklandı?

Aytunç Erkin’in yazısı

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