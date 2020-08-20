İktidar, Beştepe, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeff­rey’nin iki gün önce ver­diği röportaja ne yanıt verecek? Joe Biden’ın 7 ay önce verdiği değil, iki gün önce Jeffrey’nin, PKK/YPG’ye açık des­tek verdiği röportaj…

Telekonferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında James Jeffrey’ye, Trump’ın geçen sene gündeme getirdiği SDG (PKK/YPG) ile Ankara arasında diyalog beklentisi de hatırlatıldı. Jeffrey şöyle dedi: “Türkiye ile hem Suriye’deki durum hem de genel olarak, her düzeyde çok yakın bir iletişim halindeyiz. Türkiye’nin İdlib’deki pozisyonunu çok güçlü bir şekilde destekliyoruz. Kuzeydoğu’ya ilişkin de görüşmelerimiz sürüyor.”

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Yani…“Kuzeydoğu’ya ilişkin de görüşmelerimiz sürüyor” cümlesinini anlamı şu: ABD, Türkiye’yi PKK/YPG ile masaya oturtmak için görüşmelerini sürdürüyor!

Aytunç Erkin’in yazısı