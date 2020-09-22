Aytunç Erkin: AKP ilk önce yüzde 30’a mahkum olacak sonra da tarihin sahnesinden inecek

Soru şu: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu üzerinden kopan fırtına neden Selman Öğüt ve benzerleri için çıkarılmıyor? ‘Bizim oğlan/kız’ olduğu için mi?

İktidar tehlikenin farkında değil… Neden mi?

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Bu halk, Hz. Muhammed’e yapılan en ufak hakareti kabul etmez…

Bu halk… Atatürk’e yapılan saldırıyı da kabul etmez.

Mustafa Kemal Atatürk, birleştirir…

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Bağımsız dış politika, Atatürk kabul edilmeden olmaz! Libya, Doğu Akdeniz, Mavi Vatan, FETÖ-PKK mücadelesinin temeli 1923’tür!

Anti-emperyalizmin adı Cumhuriyet Devrimi’dir…

Geçmişte alnı secdeye varanların ihanetine karşı da kurucu liderle karşı durabilirsin… Bugün de alnı secdeye vardığı için ses çıkarılmayanların Atatürk düşmanlığının arka planında ne var? Kim var?

15 Temmuz’dan sonra sıkça duyduk: İç cephe, aynı gemi…

Stratejik İletişim Daire Başkanlığı bilmez mi…

İç cephe Atatürk’tür…

Geminin kaptanı Atatürk’tür!

SONUÇ: ANAVATAN Partisi gerçeğini unutmamak gerekiyor… Böyle devam ederse… AKP iktidarı ilk önce yüzde 30’a mahkum olacak sonra da tarihin sahnesinden inecek. Bunu da mı görmüyorlar?

Aytunç Erkin’in yazısı