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Ayşenur’un intiharına yol açan amca oğlu adliyede: Esas cinayet şüphelisi kocası

Antalya’da, Ayşenur Güven’e (22) cinsel saldırıda bulunup intihar etmesine neden olmakla suçlandığı davada 14 yıl hapse mahkum edilen ve dün saklandığı yayla evinde yakalanan amcasının oğlu Selahattin Sezer (30), adliye girişinde gazetecilere, “Esas cinayet şüphelisini araştırın. Kocasının cinayeti işlediğini öğrenin” dedi.

Fotoğraf: DHA

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Güven, çocuk yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin Sezer’in cinsel saldırısına uğradı. İlk kez altı yaşında cinsel saldırıya uğrayan Güven, yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015’te Mustafa Güven’le evlendi. Ancak kuzeninin cinsel saldırıları devam etti. Sezer’in “Elimde video ve fotoğraflar var” diyerek tehdit ettiği Ayşenur Güven, 5 Nisan 2017’de başından geçenleri eşi ile babasına, erkek kardeşine ve dayısına anlattı; üç gün sonra da eşine mektup bırakıp intihar etti.

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Aile, Selahattin Sezer hakkında kızlarına taciz ile cinsel saldırıda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Sezer, 14 yıl hapis cezası aldığı kararın Yargıtay’da bozulması üzerine Alanya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılandı. 14 Kasım’daki duruşmada yeniden 14 yıl hapse mahkum edilen Sezer’in tutuklanmasına hükmedildi.

Duruşmaya katılmayan Sezer’in yakalanması için İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler Selahattin Sezer’in yakalanması için çalışma başlattı. Sezer, dün, Alanya’nın kırsalındaki Susuz Yaylası’ndaki bir evde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen Sezer, yoğun güvenlik kontrolü altında adliye binasına götürüldü. Kapıda, Ayşenur Güven’in eşini suçlayan Sezer adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderilecek.

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