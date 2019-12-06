Ayşenur’u cinsel saldırıyla intihara sürüklemekle suçlanan kuzene tahliye

Antalya’da, Ayşenur Güven’e (22) cinsel saldırıda bulunup intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla yargılanan ve 14 yıl hapis cezası verilen kuzeni Selahattin Sezer (30), üst mahkeme kararıyla tahliye edildi. Sezer, daha önce de Yargıtay kararıyla tahliye edilmişti.

Fotoğraf: DHA

Alanya ilçesinde yaşayan Ayşenur Güven, çocuk yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin Sezer’in cinsel saldırısına maruz kaldı. 18 yaşına girdiği 2015’te Mustafa Güven’le evlenen Güven’in kuzeninin cinsel saldırıları devam etti. Selahattin Sezer’in, “Elimde video ve fotoğraflar var” diyerek tehdit ettiği Ayşenur Güven, 5 Nisan 2017’de başından geçenleri eşi ile babasına, erkek kardeşine ve dayısına anlattı, üç gün sonra da eşine mektup bırakıp intihar etti.

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Aile, Selahattin Sezer hakkında kızlarına taciz ve cinsel saldırıda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Sezer, Alanya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İtiraz üzerine dosya, Yargıtay’a gitti. Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi’nce 24 Haziran’da, olayın tek tanığı Ayşenur Güven’in intihar etmesi sonucu dinlenemediği ve birinci derece tanığın ortadan kalktığı, Sezer’in suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla dosyanın yerel mahkemede yeniden görülmesine karar verildi.

Dava yeniden görüldü; 14 yıl hapse mahkum edildi

Selahattin Sezer, kararla birlikte tahliye edilirken, dosya da davanın yeniden görülmesi için Alanya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Selahattin Sezer, Alanya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılandı. 14 Kasım’daki duruşmaya katılmayan Sezer, mahkemece 14 yıl hapisle cezalandırılırken, tutuklanmasına hükmedildi.

Alanya’nın kırsalındaki Susuz Yaylası’ndaki evde gizlendiğini tespit edilen Sezer, 19 Kasım’da yakalandı ve 20 Kasım’da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Selahattin Sezer’in avukatı, dün üst mahkeme olan 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti, Sezer’in tahliyesine karar verdi. Selahattin Sezer, gece yarısı tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi’nden serbest bırakıldı.

‘Savcılık itiraz etmeli’

Ayşenur Güven’in aile avukatı Müge Gezginci, şaşırdıklarını ve tahliye kararına savcılığın itirazda bulunması gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti: “Tutuklama kararının kamuoyu baskısıyla verildiğini düşünüyorum. Mahkemenin tahliye kararına inanamıyoruz. ‘Hak, hukuk, adalet yerini buldu’ diye sevinirken böyle bir karar çıktı. Boşuna sevinmişiz. Şu anda nasıl bir hukuki yol izleriz, onu düşünüyoruz.”

‘Can güvenliğimiz tehlikede’

Sanığın ailesinin, kendisini ve Ayşenur Güven’in ailesini öldürmekle tehdit ettiğini öne süren Müge Gezginci, “Hem benim hem de müvekkilimin ailesinin can güvenliği tehlikede. Sanığın tahliyesi bu tehlikeyi daha da artırmıştır” dedi.

Ayşenur Güven’in dayısı Ali Uysal ise can güvenliklerinin kalmadığını belirterek, “Cumhuriyet savcısının itiraz etmesini bekliyoruz. Biz de avukatımız aracılığıyla itiraz edeceğiz. Tahliye kararı çok yanlış. Suçlu bir insan serbest bırakıldı. Şu an aramızda geziyor” ifadelerini kullandı.