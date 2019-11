Ayşenur’a cinsel saldırıda bulunup, intiharına neden olan amcaoğlu tahliye edildi

Amcasının oğl tarafından altı yaşından beri cinsel saldırıya uğrayan Ayşenur G.’nin bir mektup bırakarak intihar etmesinin ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin S. yargıtay kararıyla tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA

Ailenin avukatı Müge Gezginci, amcaoğlunun 12 Kasım’da yeniden yargılanacağını söyleyerek, “Duruşmada bu adamın tutuklanması ve hak ettiği cezayı almasını, herhangi bir iyi hal indirimi uygulanmamasını talep ediyoruz” dedi.

Reklam

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Ayşenur G. (22), altı yaşından itibaren amcasının oğlu Selahattin S.’nin cinsel saldırısına maruz kaldı. Ayşenur G., yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği yıl Mustafa G. ile evlendi. Ancak amcaoğlunun istismarları, Ayşenur’un nişanlı olduğu ve evlendiği dönemde de devam etti. Selahattin S.’nin (30) “Elimde video ve fotoğraflar var” diyerek tehdit ettiği Ayşenur G., 5 Nisan 2017’de başından geçenleri, eşine, babasına, erkek kardeşine ve dayısına anlattıktan üç gün sonra bir mektup bırakıp intihar etti.

Ayşenur G.’nin eşine bıraktığı mektupta şu ifadeler yer aldı: “Ben seni çok seviyorum. Seni severek ölüyorum. Bir tek bu bana gurur veriyor. Ben bi şeytanın eline düştüm, beni tehdit, şantajla zorla neler yaptırdı. İnsan namusu için yaşar, ben senin namusunu temizleyeceğim. Boynun bükük gezmeyeceksin. Bir ömür mutlu, huzurlu olacaksın. Oğlum bitaneme iyi bak. Sev, ilgi göster. Öp, annesizliği yaşamasın. Ona çok iyi bak. Ben bir hata yaptım, sonucuna da katlanıyorum. Sensizlik, sensiz yaşayacağıma, oğlumsuz yaşayacağıma ölürüm daha iyi. Hakkını helal et, senin ve ailenin üzerimde çok hakkı var. Hepsi çok iyi insanlar, beni her şeyden, herkesten korudular, kolladılar. Seni her şeyden çok sevdim. Beni affet.”