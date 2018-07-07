Ayşenur Arslan: Yarın kimler için idam talebinde bulunacaklarını tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok

“Batı, terörist beslemeyi ucuzlattığı için idam cezasını kaldırıyor. Barış isteyenler niçin kaldırsın? Kaldı ki, idam adalettir, barıştır, huzurdur. Ayrıca zirvedeki ceza olarak, her suçla ceza arasında denge şart. Bu dengenin hem yaygın olarak, hem uyumlu sağlaması ve kolay olması gerekir ki, kamu vicdanı, ‘Şeriatın kestiği parmak acımaz’ diyerek tatmin olsun.”

Bu görüşteki yazarlar genellikle çocuk istismarını, cinayetlerini ya da trafik canavarlarını örnek verir. O suçlara idam ister. Hiç kuşkusuz, ŞİMDİLİK!

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Öyle ya, yarın kimler için aynı talepte bulunacaklarını tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok. Abdülhamit dizisinde kadın pedi reklamına delirip “sorumluların kellesini isteyen” şu MEŞHUR yazar Ahmet Maranki bize yeterli ipucu veriyor!

Kendimizi kandırmayalım. Bu korkunç zihniyetin karşısında şu anda sadece Avrupa var. Yani, Avrupa Birliği bahane, yolunu gözlediğimiz yatırımcılar / fonlar / kaynaklar..

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Avrupa ile aramızdaki makas açıldıkça.. Ekonomik veriler bozuldukça.. Erdoğan ülkeyi yönetmekte giderek daha da zorlandıkça..

Bir bakmışsınız idam Meclis gündemine girivermiş. Ne de olsa MHP dünden razı. Hiç kuşkunuz olmasın İYİ Parti de hazır. İş, 300 küsur elin havaya kalkmasına kalır. Tıpkı Denizler’in idam kararının onaylanmasında olduğu gibi..

Ayşenur Arslan’ın yazısı