Ayşenur Arslan: Sevgili meslektaşlarım, hiç merak etmiyor musunuz?

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Sevgili meslektaşlarım, hiç merak etmiyor musunuz?

Ve asıl, köşe yazılarının içinde neredeyse kaybolan şu “heybedeki büyük turpu” neden sormuyorsunuz?

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Yani, Afrin’e operasyonun ancak Rusya’nın izniyle mümkün olduğunu… Rusya hava sahasını bize açmazsa, jetlerin sınırı milim geçemeyeceğini… Bu yüzden “hava sahasını hiç değilse 10-15 günlüğüne açıverin” diye Kremlin’e ricacı olduğumuzu… Kremlin’in de kimbilir karşılığında neler neler talep ettiğini…

Neden sormuyorsunuz?

Yanıta hacet var mı?

Anayasa Mahkemesi’nin tahliye kararı verdiği kişilerin, nasıl olup da Anayasa ve yasalara aykırı biçimde “zorla” hapiste tutulduğunu sormuyorlarsa, ondan!

“Aslolan tutuksuz yargılamadır” diyen çağdaş ve evrensel hukuk ilkesine rağmen, Osman Kavala’yı hangi gerekçeyle tek başına hücrede tuttuklarını sormuyorlarsa, ondan!

Ayşenur Arslan’ın yazısı