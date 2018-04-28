Ayşenur Arslan: Saray’ı ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ da gerim gerim geriyor

Düşünsenize, Türkiye’nin en ücra köşesindeki esnaf bile FETÖ temizliğinden nasibini aldı.. FETÖ ile hiç işi olmamış (Cumhuriyet yazarları gibi) pekçok kişi kendisini cezaevinde buldu.. Gelin görün ki FETÖ’nün siyasi ayağı ortaya çıkmadı. Çıkartılamadı.

Siyasetteki, yani AKP cephesindeki temizlik için seçim sonrasının beklendiği biliniyor. Elbette bunu, o “ayaktaki” isimler de biliyor. Dolayısıyla “olağan şüpheliler” olarak gözlem altındalar. “50 AKP’li vekil istifa edip İYİ Parti’ye geçecek”dedikoduları da herhalde bundan çıkıyor.

Reklam

Anlayacağınız, Saray’ı sadece İYİ Parti, karşı ittifak, CHP’nin adayı değil FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI da gerim gerim geriyor.

Doğrusu, bu konudaki kaygıları bizlerin anlaması çok zor diye düşünüyorum.

Reklam

Çünkü malum Brütüs’ün Sezar’ı bizler değiliz, Reis!

“Hain evlat” Brütüs’ün hançeri bizim sırtımıza saplanmış değil. Acısını, ancak Reis’in sırtı bilir!

Biz bilemeyiz.

Brütüs’ün neler yapabileceğini, nerelere kadar sızdığını, elinde “neler” olduğunu “Reis kadar iyi bilemeyeceğimiz” gibi!

Kısacası, Erdoğan’ın sinirleri -haklı olarak- çok bozuk.

Hele ekonominin / faizin / doların halini… Üniversitelerin isyanını… Türkiye’nin etrafına ördüğü düşmanlık kuşağını falan ekleyin..

O’nun sinirleri bozulmasın da kimin bozulsun!

Ayşenur Arslan’ın yazısı