Ayşenur Arslan: Sandık sıkıntılı, bu yüzden köşelerden zehir akıyor, ekranlardan öfke taşıyor

Erdoğan iktidarının en zor, en sıkışık dönemini yaşıyor. Daha bir ay önce “Herkes kendi yoluna” demişken Bahçeli’yi Saray’a davet etmesi boşuna değil. Sandık sıkıntılı. Tıpkı ekonomi gibi. Diplomasi gibi. Sokağın hali gibi.

O sıkıntıda bildiği birkaç şeyi yapacak elbette.

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Bahçeli’yi yardıma çağıracak.

Bombalar -7 Haziran seçimi sonrasında tanık olduğumuz gibi- patlamasa bile, Erdoğan ‘terör simülasyonu’ yaratacak. Seçmenini ‘karşı tarafa düşmanlıkla’ konsolide edecek. Kendi öfkesini toplumun kılcal damarlarına pompalayacak.

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Bu yüzden son günlerde köşelerden zehir akıyor. Ekranlardan öfke taşıyor.

Yahu iktidardasınız. İşiniz garantide. Maaşınız şahane.

Ne bu öfke?

Ayşenur Arslan’ın yazısı