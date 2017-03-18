Ayşenur Arslan: Pinochet, ‘Eğer ben istememişsem, ülkede yaprak bile kımıldamaz’ derdi, yenildi

Tarih boyunca kanıtlanmıştır: Diktatörleri güçlü yapan, güçsüz küçük adamlardır. Ama tarih şunu da kanıtlamıştır: Herkesi bir süreliğine kandırabilirsiniz. Bazılarını hep kandırabilirsiniz. Ama herkesi hep kandıramazsınız. Şili’nin faşist diktatörü Pinochet, “eğer ben istememişsem, ülkede yaprak bile kımıldamaz” derdi. Yenildi. Yargılandı. Ev hapsine mahkûm edildi. Aşağılanarak öldü. Onu alkışlayan küçük adamlar, ölümünün ardından lanet okuyordu.

Bir krizle HAYIR rüzgârının tersine döneceğini düşünmek, Erdoğan’ın gücünü sonsuz / yıkılmaz varsaymaktır. İstenen zaten tam da bu değil mi! “Reis yine bir şey yapar, durumu halleder”…

Referanduma doğru, öncelikle zihnimizdeki hayaletlerden kurtulmamız gerekiyor. “Bunca yıl hep yenildik, iktidar yine bir şeyler yapacak, yine yenileceğiz”… İşte her şeyden önce bu ALGIYA YENİLMEMEMİZ GEREKİYOR. Yenebiliriz, yeneceğiz!

Ayşenur Arslan’ın yazısı