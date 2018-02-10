Ayşenur Arslan: Öyle ya, mahallenin gözünü savaş bürümüş

Derdi haber olmayan haberciler, elbette umursamadı. Ama, haber “onlar için bile” önemli: Düşünce / ifade özgürlüğü konusundaki kriterleri bir türü yerine getiremeyen / getirmeyen AKP, Avrupa Birliği’ne yeni bir yol haritası sunmuş. “Terörle Mücadele Kanunu’na ‘Habercilik sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla dile getirilen düşüncelerin suç oluşturmayacağı’ hükmünü ekleyebiliriz” demiş. AB Komisyonu üyeleri, gözlerine inanamayarak birkaç kez okudu mu yoksa güldü mü, kimbilir.

Yıl olmuş 2018. AKP, son birkaç yüzyıldır Avrupa’nın -savaş hallerinde bile- uyguladığı bir kriteri lutfediyor. Medya mahallesi, bu süper / muazzam / dünyayı kıskandıracak adımı görmüyor. Öyle ya, mahallenin gözünü savaş bürümüş. Zannedersiniz, hepsi cephede. Savaşıyor!

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Ayşenur Arslan’ın yazısı