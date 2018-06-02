Ayşenur Arslan: Muharrem İnce’nin ölmesini dilemenize neden şaşıralım ki!

Solun hayal ve hatta hata olduğuna karar verip çoktan AKP saflarına göçtü. Türkiye gazetesinde yazıyor.

Son yazısının başlığı şöyle: “ÇOK CAHİLSİN MUHARREM KEŞKE ÖLSEN!”

Ha, yanlış anlamayın. Fuat Uğur söylemiyor-muş bunu. Ama yakında İlber (Ortaylı) Hoca’dan duyarsak (onun sözcüğüyle) şaşmayalım-mış!

Şaşmayız elbette! Şaşırmayız da!

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Muharrem İnce’nin endüstri 4.0’dan söz ettiği. “Önemli olan dışarıdan aldığımız teknoloji ve yazılım ile otomobil vs. yapmak değil.. O teknolojiyi yaratmak” dediği zaman AKP saflarındaki bilumum köşecilerin “anlamamasına” şaşırdık mı mesela? Hayır!

Ya da, vaktiyle “hocaefendi” dediğiniz, yerlere göklere sığdıramadığınız Amerikan patentli adamı bugün CHP’ye Akşener’e yamamaya kalktığınızda şaşırdık mı? Hayır!

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Muharrem İnce’nin ölmesini dilemenize neden şaşıralım ki!

Ama insan yine de birazcık / azıcık izan bekliyor yahu!

Hadi, Erdoğan’ın diplomasını açıklayamamasına ses çıkartmıyorsunuz.. Hadi, sanattan bilime “seviyesine” laf etmiyor, edemiyorsunuz.. Hadi, ekonominin geldiği noktada (peki Saray demeyelim) İDARENİN sorumluluğunu bir türlü göremiyorsunuz..

Aynaya da mı bakmıyorsunuz!

Ayşenur Arslan’ın yazısı