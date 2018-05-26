Ayşenur Arslan: Memleket, otokratın bile akıllısına hasret!

Küresel sistemin en önemli kaynaklarından biri, Financial Times gazetesi birkaç gün önce -son zamanlarda sıklaşan- Türkiye analizlerinden birine yer verdi. Konu, Türk lirasının hal-i pür melali ve dolayısıyla iktidarın akıbetiydi. Yazıda, Erdoğan’ın faiz konusundaki inadı anlatıldıktan sonra şu yorum yapılıyordu: “Akıllı bir otokrat neyi kontrol edemeyeceğini bilir.”

Yazıdan hemen sonra Merkez Bankası faizi üç puan artırınca “Erdoğan akıllandı galiba” (!) diye düşündüm.

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Oysa, hazret daha ertesi gün, yeniden seçilirse faizin canına okuyacağını müjdelemez mi!!

Öte yandan, bu sözlerin yankısı dinmeden “dalgalı kur sisteminden ve piyasa kurallarından vazgeçmeyeceğiz” demez mi!

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Elin gazetecisi haklı azizim!

Memleket, otokratın bile akıllısına hasret!

Ayşenur Arslan’ın yazısı