Ayşenur Arslan: Mehmet Y. Yılmaz artık magazin yazarı, Umur Talu futbol yazmaya başladı

“TGS, TGC ve DİSK verilerine göre (bir yıllık) OHAL süresince 216 gazeteci gözaltına alındı, 2 bin 308 gazeteci işsiz kaldı. 31 TV kanalı, 5 haber ajansı, 62 gazete, 19 dergi, 34 radyo, 29 yayınevi olmak üzere toplam 180 medya kuruluşu kapatıldı.”

FETÖ bahanesiyle, FETÖ yayın organlarının yanı sıra sol / sosyalist / Alevi yayın organları tarumar edildi. Ana akım da neredeyse tamamen ele geçirildi.

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Saray’ı rahatsız eden her kalem, her gazeteci kovuldu. Kimileri de sürgüne gönderildi. Örneğin Hürriyet’in en önemli isimlerinden Mehmet Y. Yılmaz artık magazin yazarı. Örneğin HaberTürk’te Umur Talu, yerini son zamanlarda Reis hayranı kesilen Oray Eğin’e bırakıp, futbol yazmaya başladı.

Ya geri kalanı? Kimilerinin “muhalif” diye tanımladığı.. Benim “gerçekleri anlatmaya devam edenler” dediğim gazeteler? Hepsini toplasanız tiraj 500 bini buluyor mudur! Sanmam.

En etkili kitle iletişim alanı televizyona gelince.. O alan iyiden iyiye ıssızlaştı. Birkaç küçük / “niş” kanal ve bir de -sınırlı sürede ve imkânla artık ne anlatabiliyorsa- FOX Haber!

Ayşenur Arslan’ın yazısı