Ayşenur Arslan: Majestelerinin gazetecisi durmayı becerememiş

Majestelerinin gazetecisi (Hande Fırat) durmayı becerememiş. Erdoğan bağlantısının “senaryo” olduğunu söyleyenlere verip veriştirmiş. Hem de Erdoğan ile aynı dili kullanarak:

“Bunun bir senaryo olduğunu iddia edenler, açık söylüyorum, art niyetli VATAN HAİNLERİDİR.”

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Tamam. Senaryo değildi. Bunu iddia etmek de ayıp falandı.. Da.. Vatan hainliği nereden çıkıyor yahu!

Ali İsmail’i döverek, Berkin’i “kafasına sıkarak” öldürenlere.. Bu ülkeyi soyup soğana çevirenlere.. Birkaç yılda sıfırdan gemi filosu sahibi olanlara.. İhmal yüzünden madencileri, gariban tren yolcularını katledenlere.. KHK ile “sivil ölü” haline getirildiği için insanların intihar etmesine yol açanlara.. Daha kimlere kimlere vatan haini demedik.

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Ama o konuşmaya “senaryo” diyenler vatan haini öyle mi!

Bunu söyleyen de bir gazeteci, öyle mi!

Ayşenur Arslan’ın yazısı