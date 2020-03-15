Ayşenur Arslan: Korona yalnızca bedenleri değil, duvarları, sınırları, önyargıları da etkiliyor

Bir felaketin küresel kardeşlik yaratma ihtimali ‘ütopya’ gibi. Ama baksanıza, Çin Avrupa’ya yardım gönderiyor. İran, iş zora binince yakın geçmişte ‘asla olmaz’ diyeceği bir şey yapıyor, IMF’nin kapısına gidip para istiyor. Anlı şanlı devlet başkanları, başbakanlar, mavi kanlılar karantinaya alınıyor.

Bizi yakından ilgilendiren bir başka örnek daha vereyim: Haaretz Gazetesi İsrail’in Korona’ya karşı aşı geliştirdiğini duyurdu.

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Sizce, diyelim sıkıntı daha da büyüdü, Erdoğan ‘ey İsrail’ deyip aşıya sırtını mı döner? Yoksa zaten başka kanallardan ilişkisini sürdürdüğü İsrail ile aşı için el mi sıkışır?

Yanıt belli, değil mi!?

Korona, yalnızca bedenleri değil, duvarları / sınırları / önyargıları da etkiliyor.

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Ayşenur Arslan’ın yazısı