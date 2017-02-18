Ayşenur Arslan: İrfan’ın reytingi, a Haber bişeysi Melih Altınok’tan çok daha yüksekti, hem de HEP!

Aydın Doğan’ın RTE’den ne kadar korkup çekindiğini… Korkunun ecele faydası olmadığını bildiği halde göze girebilmek için habire temizlik yaptığını… Yine de yaranamadığını biliyoruz. Şaşıracak bir şey yok.

Vakayı ilginç kılan, Doğan Grubu’nun “HAYIR DEDİ, KOVDUK” açıklamasına rağmen Saray yandaşı kalemlerin feryadı: “O yüzden kovulmadı. Reytingi iyi değildi, hatta ilk 100 program arasına bile giremiyordu. Bu yüzden gönderildi…”

Önce şunu netleştirelim: İrfan’ın reytingi, örneğin bu iddiayı ortaya ilk atanlardan a Haber bişeysi Melih Altınok’tan çok daha yüksekti. Hem de HEP!

Dahası, İrfan’ın reytingi, son bir iki yıldır haberlerinde nal toplayan, dizileriyle de hayal kırıklığı yaşayan Kanal D’nin “tehlike çıtasının üzerindeki” programlarından birisiydi. İlk 100 program listesinin dışına da hiç düşmedi.

Yani, reyting iddiası bildiğiniz YALAN. Hani gizli saklı bilgiler olsa yutacağız da, reyting ölçümleri ortada. Ahmet Kekeç’e de tavsiyem, Melih Altınok’a güvenip iddiaya prim vermesin. İstiyorsa, arşive (örneğin Medya Tava’nın arşivine) girip kendi gözleriyle görsün.

Ayşenur Arslan’ın yazısı