Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ayşenur Arslan: İran’daki Ali İsmailler, Ethem Sarısülükler, Berkinler hiç mi umurumuzda olmayacak?

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İran’da eylemlerin sona ermesi Klingonluları sevindirmiş olmalı.

Tabii, istikrarı için duacı olduğumuz ülkede şu anda kaç kişi işkence tezgâhında, bilmiyoruz. Kaç kişi, resmi açıklamalara göre “Allah’a savaş açmış” sayıldığı için idam sırasında… Demokrasi, özgürlük ve ekonomik talepler adına sokağa çıkanların üzerine çöken karanlığın ardında neler oluyor… Haberimiz olmuyor, olamıyor.

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Sırf ABD -fırsat bu fırsat- destekledi diye o insanlar yalnız mı bırakılacak? En azından sol / sosyalist / sosyal demokrat kesimlerden bir destek mesajı da mı gönderilmeyecek?

İran’daki Ali İsmailler, Ethem Sarısülükler, Berkinler hiç mi umurumuzda olmayacak?

Ayrıca… İran’ın bize anlattıklarını ve hatırlattıklarını görmeyecek miyiz?

Ayşenur Arslan’ın yazısı

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