Ayşenur Arslan: İktidar şeriat diyor, muhalefet sessiz kalıyor

Geçen haftaki yazım, beklediğimin/umduğumun üzerinde bir ilgiyle karşılandı. Belli ki çok geniş bir kesim benimle aynı görüşteydi. “Erdoğan’ın laikliğin mezarını kazdığını ve Din Şurası’nda söylediklerinin neredeyse ŞERİAT İLANI olduğunu” fark etmişti.

Diyanet, 4 yaşına tekabül eden bir çağdan başlayarak yeni bir ‘nesil’ yaratma misyonu ile donatıldı. Kadrolaştırıldı. Para muslukları açıldı. Hedefe doğru yola çıkıldı.

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Diyanet’in eksik bıraktığını, başta ENSAR olmak üzere vakıflar… Onların yapamadığını da iktidarın hem teşvik hem de kontrol ettiği tarikatlar üstlendi. Ve bütün bunlar gözümüzün önünde cereyan ediyor. Saklanmadan, saklanmaya tenezzül edilmeden.

Muhalefet görmüyor. Görmek istemiyor. Ne yapıyorsunuz? Ya da neden bir şey yapmıyorsunuz?

Ayşenur Arslan’ın yazısı