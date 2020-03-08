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Yaramazlara biraz batar!

Ayşenur Arslan: İktidar kim bilir nasıl sıkıştı

İktidar kim bilir nasıl sıkıştı ki… Toplumun çok büyük çoğunluğu ‘artık bu savaşa son verin’ mesajını kim bilir nasıl veriyor ki…
Erdoğan Rusya’ya koştu. “Kabul ettiğiniz için teşekkür ederim” diyerek Putin’le masaya oturdu. Bir hafta önce neredeyse her satırına karşı olacağı bir metne imza attı.
Dahası, “(Rusya ile) aramıza kara kediler girmiş olabilir” diye ABD’ye ters çaktı.
Ve bu şahane ‘barış seferi’ sırasında şunlar oldu:
Sınır ötesinden yeni ölüm haberleri geldi.
Mültecilerle sahnelenen oyunda ölümlerle, skandal görüntülerle, “Yunanistan’a şu kadar euro verdiniz, bize onun kaçta kaçını verdiniz” diye ayıp pazarlıkla devam etti.
Ve iki gazeteci, iki sevgili kardeşim, iki Barış cezaevine gönderildi. Aslında tutuklu yargılanmalarını gerektirecek bir iddia yoktu ortada. Ama başsavcılık “organize suç şüphesi” var diye açıklama yaptı.

Ayşenur Arslan’ın yazısı

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