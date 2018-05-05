Ayşenur Arslan: İkinci turda HDP seçmeni de Muharrem İnce’yi destekler diye umutlanabiliriz

CHP sonunda karar verip açıkladı: Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce. Gördüğüm kadarıyla, karar CHP’de örgütü de tabanı da mutlu etti. Benim açımdan ise, İnce’nin adaylık sonrası ilk konuşmasında söyledikleri; “dinsel, mezhepsel ve etnik ayrımcılık yapmayacağız” vaadi önemliydi. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde her tarafa mavi boncuk diye yorumlanabilir. Ancak Muharrem İnce, bu vaadin altını çok daha önce, anlamlı bir çıkışla doldurmuştu. Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere çok sayıda milletvekilini cezaevine gönderen “dokunulmazlıkların kaldırılması” kararına CHP içinde açıkça HAYIR demişti. EVET diyenleri de sert bir dille eleştirmişti. Yani, demokratik tavrını daha bu yolculuğa çıkmadan önce göstermişti.

Buna bakarak, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda HDP seçmeni de Muharrem İnce’yi destekler diye umutlanabiliriz. CHP’nin başını çektiği ittifakta HDP’nin yer almamasından kaynaklanan tepkinin yumuşayacağını varsayabiliriz. Bu bir yana.. HDP, özellikle İYİ Parti’nin ambargosu yüzünden ittifakta yer almadı belki. Ama seçmenin, özellikle milletvekili seçiminde “tabanda ittifak” yapacağını da söyleyebiliriz. HDP’nin barajı aşamaması AKP’nin işine yarıyor. Tamam. Ancak bu olasılık, sadece HDP’yi değil özlemi duyulan demokrasiyi de baraj altında bırakacaktır. O nedenle 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi, sol / sosyal demokrat / CHP’li seçmenin bir bölümü HDP’yi barajdan kurtaracaktır. Kurtarmalıdır. Dün İnce’nin yola çıkışını kutlayanların, aynı zamanda bu mesajı vermesi önemliydi. Umut vericiydi.

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Ayşenur Arslan’ın yazısı