Ayşenur Arslan: Gezi iddianamesi, Balyoz ve Ergenekon iddianameleri gibi tarihe geçecek bir metin!

Gezi iddianamesinden söz ediyorum. Hani şu, müşteki, mağdur listesinde Erdoğan’ın bulunduğu… Devamında da -o sıradaki hükümetin değerli isimlerinden- Muammer Güler, Egemen Bağış, Zafer Çağlayan’ın yer aldığı iddianame.

Tıpkı OdaTV, Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk ve elbette son dönemdeki Sözcü ve Cumhuriyet davalarının iddianameleri gibi tarihe geçecek bir metin!

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Sayın Savcı, GİRİŞ bölümünde, yani tüm iddiaların özetinin sunulduğu kısımda Gezi’nin amacını ERDOĞAN’I YIPRATMAK olarak takdim ediyor. Ama sonra bu iddia ERDOĞAN’A DARBE’ye dönüşüp müebbet hapis cezasının temeli atılıyor.

Çelişkiler, bu bir çelişkiyse tabii, bununla sınırlı değil.

Ayşenur Arslan’ın yazısı