Ayşenur Arslan: Gezi Davası bittiğinde Türkiye’nin en büyük örgütünün parçası ilan edileceğiz

Türkiye, örgüt -üstelik terör örgütü- açısından çok bereketli bir ülke. Bu bollukta, haliyle yolunuz birine düşmese öbürüne düşüyor. Düşmeyeni de iktidar arkadan itiveriyor. Olmadı, ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte yardım yataklık yorganlık vs…‘ diye iliştiriyor.

Salı günü -umarım yanılırım ama- Gezi Davası böyle noktalanacak. Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu ve diğer sanıklar, ejderhanın önüne atılan kurbanlıklar gibi haklarındaki kararı dinleyecek.

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O karar -umarım yanılırım ama- ‘hükümeti devirmeye teşebbüs eden örgüt’ iddiasına gerekçe olacak.

Son günlerde sosyal medyada, HEPİMİZ ORADAYDIK başlığıyla etiketlenen binlerce mesaj akıyor ya… Biz HEPİMİZ, işte o örgütün üyesi ya da üye olmamakla birlikte şusu busu diye birileri tarafından etiketleneceğiz.

Bu haliyle, dava bittiğinde Türkiye’nin en büyük örgütünün parçası ilan edileceğiz.

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Ayşenur Arslan’ın yazısı