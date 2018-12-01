Ayşenur Arslan: Geçenlerde Hıncal (Uluç) mesaj attı: ‘Sedat’a haksızlık yapmışsın’

Geçenlerde Hıncal (Uluç) mesaj attı: “Sedat’a haksızlık yapmışsın.”

Sedat, Hürriyet’in eski genel yayın yönetmenlerinden Sedat Ergin. Hıncal’ın “haksızlık” dediği de geçen haftaki yazım.

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Yazımda Sedat’ın, Osman Kavala dosyasına dair tespitlerin ardından kaleme aldığı şu cümleleri paylaşmıştım.

Herhalde Hıncal, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adalet konusundaki kuvvetli görüşlerinden” ifadesini, altını çizerek tekrarlamamı haksızlık olarak görmüştü.

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Cevaben “(haksızlık yaptığımı) sanmıyorum. Yazdıklarını verdim sadece. Neredeyse hiç yorum bile yapmadım” diye mesaj attım.

“Yapsaydın bari!” diye gülücüklü bir not iletti.

Doğrusu Sedat’a haksızlık etmek istemem. Zira, gazetecilikte en eski arkadaşlarımdan biridir.

Hıncal, bu geçmişi bilmez ama onunla tanışıklığımız da 1980’lere dayandığı için en azından Sedat’la yakın olduğumuzdan haberdardır.

Bu yüzden de birbirimizi incitmemizden çekinir.

Doğrusu, ben de istemem incitmeyi. Onca yılın ardından haksızlık etmek, gönlünü kırmak istemem.

Ama…

Ne yazık ki artık hiç birimiz eski fotoğraflardaki biz değiliz.

Ayşenur Arslan’ın yazısı