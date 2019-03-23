Ayşenur Arslan: Evet, sandığa gidelim, bir ders verelim ama sonra dönüp muhalefete ve kendimize soralım

Erdoğan döneminde buna cesaret etmek… Gerçekten yürek ister! Kararlılık ister.

Onları düşünüyorum. Cezaevindeki gazetecileri, dostlarımı… Çağdaş Hukukçular Derneği üyelerine biçilen cezaları… Okul yerine Cezaevi koğuşlarında gençlikleri söndürülen üniversite öğrencilerini hatırlıyorum.

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Eğer onların yanında olup bu ülkeyi karanlıktan kurtaramazsak SUÇ BENİM, SENİN, BİZİM olacak.

Evet, sandığa gidelim. Bir ders verelim. Ama sonra dönüp muhalefete ve KENDİMİZE soralım. Ne yapabiliriz? Ne yapmalıyız? Korku duvarını nasıl yıkmalıyız?

Soralım… Ve Flormar… Sakarya Tank Palet Fabrikası işçilerinin verdiği “dersi, yanıtı” unutmayalım!

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Ayşenur Arslan’ın yazısı