Ayşenur Arslan: Erdoğan’a ‘aşk’ ile bağlı kadınlar yeniden evlerine kapatılmak isteniyor

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in “AKP’den önce kadının adı yoktu” dediği, aslında işte buydu.

Bu sözler eleştirildi, alay konusu oldu. Oysa, doğruyu söylüyordu Özlem Zengin. “AKP’den önce kadının adı yoktu.”

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İyi de “HANGİ KADININ”?

Yanıtı yine Özlem Zengin, konuşmasının hemen ertesinde yaptığı açıklamayla verdi: “Muhafazakar kadınları kastettim.”

Bana göre gerçekten de doğru söylüyordu AKP’nin KADIN Grup Başkanvekili. Ne var ki o doğrunun miadı doldu! O hikâyenin sonuna gelindi!

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Zira, AKP’yi iktidara taşıyan, Erdoğan’a neredeyse “aşk” ile bağlı kadınlar şimdi yeniden evlerine kapatılmak isteniyor.

Ayşenur Arslan’ın yazısı