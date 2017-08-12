Ayşenur Arslan: El netice Yiğitçim, arada bir Saray’dan ve TRT’den sokağa çıkıp bir kulak ver

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Aslında artık parçası olacağınız, sığınacağınız bir coğrafya kalmadı. “Liderini” ya endişeyle izliyorlar ya da ciddiye almıyorlar.

Belki sana söylemiyorlardır. Ben hiç değilse bir örnekle anlatayım:

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Batı, El Kaide’nin bir parçası olarak gördüğü El Nusra’nın burnumuzun dibindeki İdlib’e yerleşiyor olmasından son derece rahatsız.

Bu konudaki haberlerin ve raporların altındaki “hatırlatma” bölümünde ne yazıyor dersin?

Erdoğan’ın şu sözleri: “Eğer DAİŞ’e karşı olanlar terör örgütü değilse o zaman El Nusra’ya niye terör örgütü diyorsunuz? Bu anlayışı tersine Allah’ın izniyle biz değiştireceğiz.”

El Nusra’ya terör örgütü diyemeyen bir lider, bu coğrafyayı nasıl kurtaracak? “Hangi Doğu” ile Batı’ya kafa tutacak.. Kendisi muhtac-ı himmet bir dede, nerde kaldı gayrıya himmet edecek!

El netice Yiğitçim, arada bir Saray’dan ve TRT’den sokağa çıkıp bir kulak ver. Yanınızda olduğunu sandığınız yüzde 50 bile sıkıntılı. Çaresiz.

Bu yüzden, sahiden korksanız yeridir!

Ayşenur Arslan’ın yazısı