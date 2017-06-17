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Yaramazlara biraz batar!

   
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Ayşenur Arslan: Devlet, Nuriye ve Semih’in şov yapmadığını, tam aksine ölüme gittiğini biliyor


 

Nuriye ve Semih, açlık grevinde dün 100. günü geride bıraktı. AKP’liler, peeek sayın bakanlar “akşam yiyip gündüz şov yapıyorlar” diyordu ya. Nuriye ve Semih 25 gündür tutuklu. Cezaevinde. Yani, devletin kontrolünde, gözetiminde, elinde. Yani devlet, onların şov yapmadığını, tam aksine adım adım ölüme gittiğini biliyor.

Nuriye artık yatağa bağımlı. Kalkamıyor. Ağır sancılar eşliğinde vücudu saat be saat çözülüyor. Kalbi tekliyor. Semih daha iyi durumda. Ama onun da Nuriye ile aynı kritik sınıra gelmesi gün meselesi.

Sadece bir kararname ile işlerinden olan, o kararname yüzünden başka bir yerde iş bulmaları da neredeyse imkânsız hale gelen iki genç eğitimci… Bunu protesto için, dünyanın en pasif eylemi olan açlık grevine gittiler.

Tıpkı Gandi gibi.

Onlar cezaevinde adalet beklerken CHP lideri Kılıçdaroğlu İstanbul yolunda, kendi ifadesiyle “herkes için” adalet yürüyüşünde.

Tıpkı Gandi gibi.

Ayşenur Arslan’ın yazısı

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