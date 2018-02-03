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Yaramazlara biraz batar!

Ayşenur Arslan: Davutoğlu’nu ‘kuyudan çıkarttıklarını’ zannediyordum, yanılmışım

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Abdülkadir Bey, gündeme hangi gözlükle, nereden bakıyor, bilmiyorum. Örneğin, son yazılarından birinde, Erdoğan’ın AKP Grup toplantısında Ahmet Davutoğlu’nu yanına oturtmasını şöyle yorumluyor: “Liderlik bu işte.”

Gerçekten mi! Nasıl da fark edememişim! Ben, iktidarın yüzde 51 sıkıntısından üç beş oya bile ihtiyacı olduğunu.. Bu yüzden kısa süre önce yerin dibine soktukları Davutoğlu’nu “kuyudan çıkarttıklarını” zannediyordum. Yanılmışım. Tüh!

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Bir “tüh” de ÖSO için! O konuda da yalan yanlış şeyler düşünüyor-muşuz! ÖSO’nun “El Kaide’nin çocuğu, IŞİD’in kardeşi” olduğunu zannediyormuşuz!

Erk Acarer’in yazıları ve BirGün’ün haberlerine kanarsak böyle olur işte!

Neyse ki -yine- Abdülkadir Selvi ve bilumum yandaşlar bizi aydınlatıyor:

“TSK Afrin’de başarılı bir operasyon yürütürken ÖSO’yu El Kaide ile eş tutan çıkışlar kime yarar? Elbette Türkiye’nin başına çorap örmeye çalışan ABD’ye.. Dolayısıyla, bu çıkışlar / eleştiriler ne anlama gelir? Elbette vatan hainliğine..”

Ayşenur Arslan’ın yazısı


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