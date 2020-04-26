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Yaramazlara biraz batar!

Ayşenur Arslan: Bunun Erdoğan nefreti ile bir ilgisi var mı?

Gazeteci / televizyoncu Cüneyt Özdemir, Türkiye’deki koronavirüs ölümleri hakkında New York Times’ın yaptığı habere çok sert tepki gösterdi. “Erdoğan nefreti bunların gözünü kör etmiş” deyiverdi.

New York Times aslında, söz konusu haberde sadece Türkiye’den söz etmiyordu. Pekçok ülkeden, hatta kendi ülkesi ABD’den örneklerle ‘Korona ölümlerinde sayıların az gösterildiğini’ iddia ediyordu. Buna dair istatistik veriler ya da ipuçlarını paylaşıyordu.

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Tıpkı Türkiye’de kimi bilim insanlarının, uzmanların iddia ettiği gibi.

Peki, bunun ERDOĞAN NEFRETİ ile bir ilgisi var mı?

Ayşenur Arslan’ın yazısı

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