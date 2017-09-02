Ayşenur Arslan: Bir saate yakın süren beyin tomografisi çekiminde, Erdoğan’ı düşündüm

Bir arkadaşımın “ciddiye al” uyarısı üzerine kendimi Türk doktorlarına emanet ettim. Birkaç gün süren, o tomografi senin bu toraks benim, tüm makinalara girip çıktım. İçimden haber veren grafiklerin çıktılarına baktım. Kan verdim, iç çektim falan!

Bu süreçte, bir saate yakın süren beyin tomografisi çekiminde, Erdoğan’ı düşündüm.

Reklam

Şaka yapmıyorum. Sahiden de Erdoğan’ı düşündüm.

Zira…

Tomografi cihazının üzerinde kocaman harflerle SİEMENS yazıyordu. Malum, Siemens, Erdoğan’ın “hasbelkader zengin olmuşlar” dediği Almanya’nın en ünlü / en eski şirketlerinden biri. Teknoloji yoğun bir şirket. Biz kendilerini, Osmanlı döneminde “telgraf ithal etmeye” başlayınca tanımışız. O zamandan bu yana da ne ürettilerse almışız.

Donk… Donk… Tomografinin donklamaları arasında, cihazın incelemeye aldığı beynim böyle düşüncelere kapıldı gitti işte.

“Herhalde” dedim, “Erdoğan da böyle bir cihazın altında yatmıştır. Kendisini Türk doktorlarına ve Alman cihazlarına emanet edip sağlık aramıştır. Arıyordur.”

Peki, o sırada o neler düşünmüştür acaba?

“Yav, ayıp ettik şu Almanlar’a” demiş midir mesela?

Ya, hayat / ölüm üzerine neler geçmiştir aklından?

Ayşenur Arslan’ın yazısı