Ayşenur Arslan: Ayasofya’daki ilk namazda kimi CHP’lileri Erdoğan’la aynı safta göreceksiniz

Ve “ADAM” kazanmaya devam ediyor. Söylemedi demeyin; Ayasofya’daki ilk namazda, Muharrem İnce başta, kimi CHP’lileri Erdoğan’la aynı safta göreceksiniz.

Şaşırmayın. Kamu ilanlarının kesilmesi cezalarıyla, beş gün boyunca ekranı karartma, belki fişi çekme gibi tehditlerle karşı karşıya kalan medyada seslerin daha da cılızlaştığını fark ederseniz de şaşırmayın.

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George Floyd’un ölmeden önceki son sözleri, dünyanın dört köşesinde slogan olmuştu: “I can’t breathe”… “Nefes alamıyorum…”

Sizi bilmem ama biz (gazetecilik yapma derdindeki) gazeteciler için artık durum bu: “We can’t breathe!”

Ayşenur Arslan’ın yazısı