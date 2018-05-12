Ayşenur Arslan: Anneleri ağlatanlar iflah olmuyor

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Yarın anneler günü..

Büyük büyük adamlar anneler için yine büyük büyük laflar edecek.. Hele iktidar koltuğunda oturanlar.. Yine cenneti annelerin ayaklarının altına serecek!! Bu hayatı cehennem ettikleri anneleri akıllarına bile getirmeden!

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Oysa bu iktidar ne çok anneyi ağlattı. Berkin’in annesi örneğin.

Ya iktidarın oy devşirmek için giriştiği Afrin savaşının kurbanı gençler. Onlar ölür, anneleri kanlı gözyaşı dökerken RTE birden unutuverdi Afrin’i.

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Belli ki anketler öyle demişti.

Anketler başka şeyler de söylüyor. AKP’nin gidici olduğunu, diren gelen dalganın kabardığını da söylüyor.

Ama unutmamak lazım. Anneleri ağlatanlar iflah olmuyor.

Ayşenur Arslan’ın yazısı