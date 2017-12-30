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Yaramazlara biraz batar!

Ayşenur Arslan: Anlayacağınız, Saray’ın 2018 falı pek iç açıcı değil

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Saray’a yakın anket şirketleri bile, AKP’nin oy oranını (hani şu beğenmedikleri için iptal ettikleri 7 Haziran seçimindeki gibi) yüzde 40 eşiğinde gösteriyor.

SONAR’a göre de, cumhurbaşkanlığı seçimi RTE için “çantada keklik” değil. Yüzde 51’e ulaşması mümkün görünmüyor.

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Anlayacağınız, Saray’ın 2018 falı pek iç açıcı değil.

Ne yazık ki, bunun “kısa vadede” karşılığı, Türkiye için de iç açıcı olmayacağı…

Dedim ya, RTE iktidarını bırakmamak / hesap vermemek için her şeyi göze alacak… 2018 yılında karşımıza kimbilir daha ne senaryolar / ne oyunlar çıkartılacak…

Ayşenur Arslan’ın yazısı


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