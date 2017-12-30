Ayşenur Arslan: Anlayacağınız, Saray’ın 2018 falı pek iç açıcı değil

Saray’a yakın anket şirketleri bile, AKP’nin oy oranını (hani şu beğenmedikleri için iptal ettikleri 7 Haziran seçimindeki gibi) yüzde 40 eşiğinde gösteriyor.

SONAR’a göre de, cumhurbaşkanlığı seçimi RTE için “çantada keklik” değil. Yüzde 51’e ulaşması mümkün görünmüyor.

Reklam

Anlayacağınız, Saray’ın 2018 falı pek iç açıcı değil.

Ne yazık ki, bunun “kısa vadede” karşılığı, Türkiye için de iç açıcı olmayacağı…

Dedim ya, RTE iktidarını bırakmamak / hesap vermemek için her şeyi göze alacak… 2018 yılında karşımıza kimbilir daha ne senaryolar / ne oyunlar çıkartılacak…

Ayşenur Arslan’ın yazısı