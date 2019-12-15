Ayşenur Arslan: Ankara’da dinlediklerim ‘Çok erken bir seçim ihtimali zayıf’ diyor

Kenti saran, hatta neredeyse Anıtkabir’i boğan beton ormanı mecazı hayata geçiren bir cangıl gibi. O cangılda yırtıcılar av peşinde koşuyor, yeni avlar için tuzaklar/pusular kuruyor.

Sonra bunları, sahibinin kalemleri / sesleri aracılığı ile süsleyip püsleyip pazarlıyor.

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Adına da malum, AÇILIM diyor.

Ankara’da dinlediklerim, böyle bir çerçeve çiziyor. Oradan hareketle de şu sonuca varıyor:

“Çok erken bir seçim ihtimali zayıf. Ancak erken ya da zamanında seçim için planlar şimdiden hazırlanıyor. Yeni av sahaları aranıp bulunuyor. İktidar, kendi doğal sahasının sınırlarına geldiğinin farkında. Vazgeçemeyeceği MHP yüzünden köprüleri attığı Kürt seçmeni de hesaba katamıyor. Yani çok sıkıştı. Ve bu sıkışıklıkta -sayıları itibariyle oy deposu denebilecek- Aleviler yeniden gündemlerinde.”

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Ayşenur Arslan’ın yazısı