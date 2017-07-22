Ayşenur Arslan: Abdülhamit Gül tam da bu günler için yetiştirildi

Erdoğan, sadece bizlerin / muhalefetin değil son olaylarda dünyanın gözünü diktiği Adalet Bakanlığı’nı “verdiğine” göre, çok güveniyor olmalı.

Doğru! Güveniyor.

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Zira Abdülhamit Gül, tam da bu günler için yetiştirildi.

…12 Eylül sonrasında kurulan ve Evren cuntasının “himayesinde” serpilip büyüyen Milli Gençlik Vakfı’nın “parlayan yıldızlarından.”

Gül, bu vakıfta, kapatılmadan önce “Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı” yapmıştı. Henüz 20’li yaşlarındaydı.

Gençleri devşirmiş… Mahkeme kararına göre, kimi gençleri illegal yollarla Mısır’daki El Ezher ve benzeri okullarda okutmak üzere yurt dışına göndermiş… “Adreslere” bakılırsa, muhtemelen Müslüman Kardeşler örgütünü de kapsayan bir yapının taşlarını örmüş… Ve belli ki “başarılı” olmuş… Bu yüzden Erdoğan’ın dava arkadaşları arasına girmişti.

Ayşenur Arslan’ın yazısı