Ayşen Uysal: Pandeminin çıkardığı ekonomik kriz, milliyetçi muhafazakar saldırgan dili körükledi

Salgın koşulları toplumsal ve siyasal kutuplaşmayı keskinleştirdi, milli duyguları yükselişe geçirdi ve milliyetçiliği artırdı. Birkaç örnekle somutlaştıralım. İlk örnek Çekya’dan. Salgından önce Çeklerin büyük bir çoğunluğu her yaz Hırvatistan sahillerine tatile gidiyordu. Bu yıl çoğu Çek “bizim kendi turizmcimiz kazansın” diyerek ülkelerinde tatil yapma eğiliminde. Bu kararlarında ‘milli duygularının’ etkili olması dikkate değer. Başka birçok ülkede olduğu gibi, ABD’de karantina önlemleri alınmasını isteyenlerle, ekonomik saiklerle kısıtlamaların kaldırılmasını talep edenler arasındaki kutuplaşma da bu konudaki bir başka örnek. Bu dönemde, Türkiye’de ve daha çok sayıda ülkede virüs dışarıdan gelen, yabancı ve kendi milletlerine dokunmayandı.

Belki pandeminin bizzat kendisi olmasa da ortaya çıkardığı ekonomik kriz, bazı ülkelerde milliyetçi muhafazakar saldırgan dili, fetih arzusunu körükledi, pervasızlaştırdı. Türkiye’de kılıçlar kuşanıldı, Ayasofya yeniden fethedildi, dünya aleme bir fetih gösterisi izlettirildi. Bu süreçte çok sayıda ülkede yeni gerilim hatları oluştu, eskileri alevlendi. Kısacası, salgın sadece iç politikada değil, dış politikada da mevcut ve yeni gerilimleri besledi.

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Ayşen Uysal’ın yazısı