Ayşen Uysal: Aşıya erişim meselesi, eşitsizlikleri en yalın haliyle gösteriyor

Ortaya çıktığı günden bu yana koronavirüs salgını siyasal rejimlerin rengini apaçık bir biçimde sergiledi, sergilemeye devam ediyor. Aşının bulunması ile başlayan süreç ise siyasal rejimlere adeta kral çıplak diyor.

Halihazırda sağlık toplumsal eşitsizliklerin en fazla görüldüğü alanlardan biri iken, bugün koronavirüs aşısına erişim meselesi söz konusu eşitsizlikleri en yalın haliyle gösteriyor. Otoriter siyasal sistemler de bu alanda adeta katalizör işlevi görerek mevcut eşitsizlikleri daha da derinleştiriyor.

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Ayşen Uysal’ın yazısı