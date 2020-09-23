Ayşen Uysal: Artık devlet şiddet kullanma güç ve yetkisini başka gruplarla paylaşıyor

Önce yoksulluk, sosyal yardımlar ve sosyal devlet, diğer değişle devletin sol eli bakımından ele alalım. Devlet sol elini bu tür salgın, yani kriz dönemlerinde mafyaya kaptırırsa ne olur? Böyle dönemlerde mafya ve benzeri grupların güçlenmesi, bu tür meselelerde aktör haline gelmesi, güçlü devlet & zayıf devlet tartışmalarıyla doğrudan ilişkili bir konu. Devletin yetişemediği, önceliğini oluşturmayan, açık bıraktığı alanlara ‘başka ellerin’ uzanması durumu. Devlet teorisiyle ilgili literatür, sol eli güçlü olmayan devletleri ‘zayıf devlet’ olarak kabul ediyor.

Artık devlet şiddet kullanma güç ve yetkisini başka gruplarla paylaşmaktadır. Latin Amerika’da, Türkiye’de başka minvalde örneklerini gördüğümüz böyle bir durum, salgın gibi bir sağlık krizinde farklı biçimde karşımıza çıkmaktadır. Bazı ülkelerde dronlarla sağlanmaya çalışılan disiplin, bazılarında gangsterler aracılığıyla sağlanmaktadır ya da bu yönde adımlar atılmaktadır. Manzara görebilene çok karanlık.

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Ayşen Uysal’ın yazısı