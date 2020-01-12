Ayşen Şahin: Evlilikte kadını konumladırdıklar yer, koltuğun üzerinde bir minder

Evlilikte kadını konumladıkları yer, koltuğun üzerinde bir minder. Habire yavrula, beyini doyur, kekini pişir, salla başını al harçlığını. Görünmeyen bir iş gücü olarak erkekliğe hizmet et.

Kendine saygısı, gelecekten beklentisi, hayalleri, amaçları olan bir kadının, bu iktidarın çizdiği aile resmine kendini koyamamasını anlıyorum.

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Bu düzen ailenin reisini erkek atıyor. Genç bir erkeğin de buyurulduğu gibi en az üç çocukla bir eşin bütün maddi yükünü sırtlanmaktan çekinmesini de dayatanın anlaması gerekir.

Ayşen Şahin’in yazısı