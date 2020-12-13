Ayşen Şahin: Dünya Rakı Günü’ydü; kendi kutlamasına katılamasın diye üzerine kilit vurdular

Sokağa çıkmak yasak, içki satmak yasak, içki almak yasak, Altun ailesini eleştirmek yasak, Başkanı eleştirmek zaten yasak, dizilerde sigara yasak, dizilerde içki yasak, dizilerde eşcinsel karakter yasak, bazı duruşmaların haberini yapmak yasak, uzundur hayat -mış gibi yapmaklardan ibaret.

Sası bir günden merhaba!

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Dün Dünya Rakı Günü’ydü. Kendi kutlamasına katılamasın diye üzerine kilit vurdular.

(…) Vurdular vergiyi evde imbiklendi, evde yapılmasın diye alkolü yasakladılar, kesmedi. “Evinde bile benim meşrebimce yaşa” demek bu yasaklar.

Bunca dert içinde, yeri mi hele dur, deyip sarılmayı bıraktığımız ne varsa kaydı gitti ellerimizden. Birbirine vurduğumuz kadehlerde şerefimiz kaldı. Her şey gibi Dünya Rakı Günü de politik artık.

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Varsa evde bir şişeniz, açınız. Yoldaş seçiminde sekter değildir rakı, biraz peynir bile yeter. Kolaydır haydari yapımı, söğüş salatalık ve domates de güzel gider. Ama önem atfedeyim derseniz kutlamaya binaen: Lakerdanın da tam mevsimidir.

Ayşen Şahin’in yazısı