Ayşen Şahin: Dikey bahçeler, birçok şey gibi ‘mış’ taklidi yapıyordu

Zevk subjektif bir kavram. (…)

Mesela bir dans bazı toplumlara estetik bazılarına itici ve çirkin gelebilir.

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Latinler için tangonun estetik bir seyirlik olmasıyla bir yobazın bunu iğrenç bulup bakamaması gibi.

Estetik para ile doğru orantılı değil. Birinin yürüyüşünü estetik bulabilirsiniz bir diğeri yeri döver gibi sert adımlar atıyor olabilir.

Ya da aynı tabak, aynı yemeği kullansanız bile sunuşta büyük bir estetik fark yaratabilirsiniz.

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Dikey bahçeler ve grafiti tartışması yüzünden açtım zevk, estetik ve güzellik konusunu.

Ben de İstanbul’un simgesi denilen dikey bahçeleri hiçbir gün estetik bulmamıştım.

İçinde bir sanat göremiyordum. Halihazırda gerçeğini seyretme şansı varken bir duvarın üzerinde yeşillendirilmiş keskin hatlı bir Kız Kulesi’nde bir mana bulamıyordum. O duvarlar da pek çok şey gibi -mış taklidi yapıyordu. Şehir yeşil-miş gibi.

İBB’nin bu yeşil saksıları maliyeti sebebiyle kaldırıp buraya harcanan bakım bedeliyle gerçek ve doğal bir yeşillendirme yapma amacını mantıklı buldum. Estetik biliminden de öte mantık bilimi çerçevesinde doğru bir adımdı.

Ayşen Şahin’in yazısı