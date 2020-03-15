Ayşen Şahin: Borçları ne olursa olsun kimsenin elektriği, suyu, doğal gazı kesilmesin

Düzenli ilaçları evlerine teslim edilsin, acil ihtiyaçlar için evlerine servis yapılsın.

Seçim dönemi dağıtılan promosyonları gördük. Sosyal politikalara ayrılan iyi de bir bütçe var. Olmadı Diyanet’ten kesilsin, zaten camiler tatil. Vatandaşlara multi vitamin desteği sağlansın, bağışıklık güçlendirici takviye gıdalar dağıtılsın.

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Çocuğu evde kalacak ebeveynlerden birine muhakkak izin verilsin, izinler ücretli olsun. Hijyen ve sağlık koşulları önemli, borçları ne olursa olsun kimsenin elektriği, suyu, doğal gazı kesilmesin. Dilerim bu virüsle kavgada olabildiğince çok insan kazansın.

Ayşen Şahin’in yazısı