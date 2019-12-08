Ayşen Şahin: Bizde adaletin ne sosyali ve ne ekonomiği

Parasızlıktan ölsen ilgi çekmek için ölüyorlar diyorlar, fırsat eşitliği diyecek gibi oluyorsun daha konu oraya gelemeden 2 kadın daha öldürülüyor.

Kadına şiddete hayır diyorsun burnunun dibine gaz fişeği düşüyor, işçiler greve gidiyor, inşaat işçileri İstanbul’da metal işçileri Ankara’da aynı gün saldırıya maruz kalıyor, eğitim her sene habire değiştiğinden bu sene liselere giriş sınavına, geçmiş senelerin iki katı çocuk giriyor. Parası olan özel ders alıp iyi okullara gidecek, olmayanları imam hatipler bekliyor.

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Geçen sene 100 bin boş kontenjanı kalan imam hatiplere bu sene gün doğuyor. Her bir kişiye bir imam düşene kadar sürer mi bu böyle, insan şaşıyor.

Bizde adaletin ne sosyali var ne ekonomiği ne de sıfatsız haliyle yalın bir adalet.

Ayşen Şahin’in yazısı