Ayşe Yıldırım: Türkiye tarihinin en şaibeli seçimi bizi bekliyor gibi gelmiyor mu size de?

Dönüp 2014 yerel seçimlerine bakalım. Aynı hatayı CHP o seçimlerde tekrarlamıştı. Ankara’da Mansur Yavaş ile seçimlere girmişti. Hatta Kılıçdaroğlu da tıpkı Binali Yıldırım gibi bozkurt işaretiyle selamlamıştı ülkücüleri.

Sonuç ortada.

Aynı yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlayalım.

CHP ve MHP’nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’ydu.

Sonuç ortada.

Ve 16 Nisan 2017’de yapılacak referanduma dışarıdan bir göz atalım.

AKP-MHP ittifakı.

Sonuç 17 Nisan’da ortaya çıkacak.

Ama işin bir başka boyutu daha var ki o da Kürt seçmenin azımsanmayacak oyu. Özellikle 7 Haziran sürecinden sonra yakılan yıkılan Kürt kentlerindeki seçmenin sandığa nasıl gideceği henüz net değil. İşin içine bir de Sur’a yerleştirilen Suriyeli seçmenleri katalım.

Türkiye tarihinin en şaibeli seçimi bizi bekliyor gibi gelmiyor mu size de?

Ha, bu arada HAYIR…

Ayşe Yıldırım’ın yazısı