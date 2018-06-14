Ayşe Yıldırım: Korkuyorlar, haklılar da, çünkü gidiyorlar artık

Sorsan, hepsi de ülkenin geleceğini düşünen ‘gazeteci’ olduklarını söyler.

Ama artık bunu da kimse yemiyor…

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Korkuyorlar. Haklılar da. Çünkü gidiyorlar artık. Gidişlerinin hızlandığını gördükleri her gün daha da korkuyorlar.. Korktukça yalpalıyorlar, şaşırıyorlar, yalan yanlış ağızlarına ne gelirse söylüyorlar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “istihbarattan aldığı bilgiye göre” Muharrem İnce’nin Diyarbakır mitingine katılanların neredeyse tamamına yakınının HDP’li olduğunu söylüyor. Mitingde birkaç Türk bayrağının yanı sıra ‘yabancı’ bayraklar olduğunu söylüyor. HDP bayrağı diyemiyor. Kendince yine bir algı operasyonu yapıyor…

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Muharrem İnce, ezberlerini bozdu. Beklemedikleri bir rüzgâr yakaladı. Şimdi de onları asıl korkutan şey oldu.

Seçmen ittifakı; ketılların kardeşliği…

Ayşe Yıldırım’ın yazısı